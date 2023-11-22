Руководство школы-интерната самовольно отправило на аборт 12-летнюю девочку в Жамбылской области

55-летнего охранника детского сада подозревают в сексуальной связи с 12-летней девочкой, которая забеременела от него. Школьнице сделали аборт без ведома родителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "31 канал".

Со слов матери девочки, она узнала о беременности 12-летней дочери, когда та была уже на шестом месяце беременности. Школьница рассказала, что долгое время находится в интимных отношениях с 55-летним мужчиной, женатым на депутате и имеющим хорошие связи.

Женщина уверяет, что руководство школы пыталось скрыть от неё беременность дочери. Аборт не был где-либо зарегистрирован. Сотрудники образовательного учреждения самостоятельно отвезли школьницу из Жанатаса в Каратау и наняли там частного гинеколога.

"Мне не сказали, что будут делать аборт. Перед абортом они дали ей лекарство, вызывающее роды. Я не знала. Только ночью дочь написала мне сообщение о том, что ей сделали аборт. Они завязали ей грудь шарфом, чтобы молоко не поступало, и привезли домой", – рассказала мать девочки.

Руководитель отдела образования подтвердил информацию и сообщил, что этот 55-летний мужчина работал охранником в детском саду.

"Сейчас проводят следственные действия. Поэтому я не могу ничего сказать, пока всё не закончится. Это правда, что это произошло. Он работал охранником в детском саду "Айголек". Государственный детский сад", – сказал начальник отдела образования Сарысуского района Жамбылской области Ильяс Баймагамбетов.

В департаменте полиции рассказали, что расследуют дело. 55-летний мужчина задержан. Его подозревают в сексуальном насилии над семиклассницей. Против сотрудников отдела образования, причастных к этому делу, также возбуждено уголовное дело.