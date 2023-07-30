Рука трёхлетнего ребёнка застряла в яме в Уральске

Фото: Пресс-служба ДЧС ЗКО

В Уральске трёхлетний мальчик уронил игрушку в яму и попал в ловушку. Потребовалась помощь спасателей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

По информации ДЧС ЗКО, инцидент произошёл 27 июля около 21 часа. Во дворе дома № 51 в микрорайона Кунаева спасатели извлекли руку трехлетнего ребёнка из ямы. Очевидцы происшествия говорят, что мальчик играл во дворе, когда его игрушка упала в яму вблизи трансформатора. Малыш попытался достать её, но его рука застряла. Проходившая мимо соседка вызвала экстренные службы.

"Ребёнок лежал совсем тихо, как будто бы спал. Рядом сидели родители, вокруг дежурили медики и полицейские. Потом приехали спасатели, они так быстро вытащили руку, ребенок даже не успел заплакать", — говорит жительница многоэтажки.

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения, травм у ребёнка не было. От стационарного лечения родители отказались.