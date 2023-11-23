Рост ВВП на 6% прогнозирует Миннацэкономики к 2028 году

Министр национальной экономики Алибек Куантыров, представляя прогноз социально-экономического развития страны на 2024 – 2028 годы в Сенате, сообщил, что к этому времени рост ВВП составит шесть процентов, передаёт BaigeNews.kz.

"Реальный рост ВВП в 2024 году по прогнозам составит 5,3 процента с последующим увеличением до шести процентов в 2026-2028 годах. Среднегодовой рост ВВП за пять лет составит 5,8 процента. Номинальный ВВП вырастет с 135 триллионов тенге в 2024 году до 218,5 триллиона тенге в 2028 году", - сказал министр.

За основу этого прогноза взят базовый сценарий при цене на нефть в 80 долларов США за баррель, добавил Алибек Куантыров.

По его словам, во всех базовых отраслях экономики ожидается положительная динамика. Несырьевой сектор станет одним из основных драйверов прогнозируемого роста.

Среднегодовые темпы роста в промышленности в 2024-2028 годах составят четыре процента. Обрабатывающая промышленность в среднем будет расти на 4,9 процента, опережая рост горнодобывающей промышленности, сообщил министр. Добыча нефти превысит 100 миллионов тонн, а среднегодовой рост в сельском хозяйстве составит 4,5 процента.

Миннацэкономики также прогнозирует, что на фоне освоения инвестиций ожидается рост в строительстве. Помимо этого, ожидается рост торговли в среднем на 7,4 процента в ближайшие пять лет.