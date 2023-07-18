Рост цен на продовольствие в июне замедлился

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Рост цен на продовольственные товары в июне 2023 года, по сравнению с июнем 2022 года, замедлился до 14,6%, тогда как в мае они вырастали на 16,5%, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на сообщение на Нацбанк.

Цены на продовольственные товары в июне замедлились до 14,6% год/году (в мае – 16,5%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Мангистауской области (17,2%), а минимальный – в Алматы (12,7%).

Годовая инфляция в июне 2023 года замедлилась с 15,9% в мае до 14,6%. По регионам годовая инфляция замедлилась везде, но менее других – в Северо-Казахстанской, Улытауской, Акмолинской областях и Астане.

Цены на непродовольственные товары замедлились до 15,8% г/г с 17,2% в мае. Выше других регионов непродовольственная инфляция была в Астане (21,5%), ниже других – в Алматинской области (12,4%).

Цены на платные услуги в июне замедлились до 13,3% г/г с 13,5% в мае. Значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Улытауской области (17,3%), значительно ниже – в Абайской области (10,7%).

Месячная инфляция в июне 2023 года составила 0,5%