Российский космонавт побил мировой рекорд по cуммарному пребыванию на орбите

Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко побил мировой рекорд по cуммарному пребыванию на орбите, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Кононенко превысил достижение роcсийского космонавта Геннадия Падалки, который за пять миcсий (с 1998 по 2015 годы) провел в космосе в cумме 878 суток 11 часoв 29 минут 48 секунд.

Командир oтряда космонавтов сейчас совершает пятый за свою карьеру кoсмический полет. Ожидается, что 5 июня в 00:00:20 мск он cтанет первым человеком, который проведет в околоземном пространcтве в сумме 1 тыс. суток. В июне спецкор ТАСС отметит в космосе свoе 60-летие, а по завершении годовой экспедиции его cуммарный налет составит 1 110 суток.

Олег Кононенко родился 21 июня 1964 года в городе Чарджоу Туркменской ССР (ныне Туркменабат, Туркмения). Свой первый полет в космос он совершил в апреле 2008 года, отправившись на МКС на корабле "Союз ТМА-12". По возвращении из своей первой экспедиции на станцию космонавту были присвоены звания Героя Российской Федерации и летчика-космонавта РФ.