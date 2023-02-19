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Российский футболист подал заявку на получение гражданства Казахстана
Российский футболист, полузащитник клуба "Химки" Александр Зуев подал запрос на получение гражданства Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на sport-express.ru.
Эту информацию изданию подтвердил главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев.
"Знаю, что Зуев подал заявку на получение гражданства Казахстана. На какой сейчас всё стадии, не имею информации. Как он получит гражданство, тогда буду знать. Пока что планомерно готовимся к предстоящим играм с теми футболистами, которые у нас есть в наличии. С Зуевым я не разговаривал. Его представители говорили, что человек заинтересован", — сказал Адиев.
Александр Зуев родом из Казахстана (родился в Костанае), в 2003-2005 годах выступал за молодёжную команду "Тобол". В России кроме "Химок" он играл за "Рубин", "Ростов", "Крылья Советов" и "Спартак".
Ранее Казахстанская федерация футбола запросила у российского футбольного союза информацию по 26-летнему игроку.
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