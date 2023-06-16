Российские рестораторы нацелились на рынок Казахстана

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Сразу несколько российских сетей ресторанов нацелились на развитие в СНГ, в том числе на рынке Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Известия".

Одна из таких сетей — Tigrus Group (бренды "Остериа Марио", "Швили", Zest, "Бар BQ").

"Мы сейчас работаем над открытием заведений в Казахстане, Узбекистане, Азербайджане и Армении. Уже ведём переговоры с арендодателями в интересующих нас локациях", — рассказал владелец холдинга Tigrus Group Хенрик Винтер.

По его словам, уже в этом году планируется запустить по три-четыре ресторана каждого бренда в части стран СНГ.

Открытие точек во всех странах СНГ рассматривает и сеть "Рыба и мясо", подтвердил изданию её владелец Сергей Миронов.