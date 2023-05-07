Россиянин сообщил о бомбе в "Алматы арена"

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В Алматы задержан гражданин Российской Федерации, который сообщил о бомбе в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антитеррористического центра РК.

Сотрудникам департамента полиции города Алматы поступила информация от московских коллег о том, что зафиксирован звонок от неизвестного мужчины, который рассказал о взрывном устройстве в ледовом дворце "Алматы арена".

"В рамках первичных мер реагирования экстренными службами города осуществлена проверка здания и прилегающей к ней территории с привлечением взрывотехнических и кинологических подразделений. В результате проверки взрывных устройств не обнаружено. Проведёнными розыскными мероприятиями установлен и задержан гражданин Российской Федерации. Причину своего беспечного поступка мужчина объяснить не смог", — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отвечают, что ранее этот же мужчина неоднократно развлекался похожим способом и на родине: звонил в образовательные учреждения на территории России и сообщал о якобы заложенных там взрывных устройствах.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 часть 1 Уголовного кодекса РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).