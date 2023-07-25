Россиянин пытался вывезти марихуану в шоколадном яйце Kinder

Фото: MoscowFresh

Полицейские Костанайской области изъяли у россиянина наркотики в Kinder, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

24 июля при пересечении государственной границы на автомобильном пропускном пункте “Кайрак”, сотрудниками управления противодействия наркопреступности ДП Костанайской области и Карабалыкского района совместно с сотрудниками пограничной службы КНБ по Костанайской области у россиянина были изъяты наркотические вещества. Марихуану он пытался провезти через границу в Kinder Сюрпризе.

"При досмотре пассажира, который пересекал границу в сторону России, служебно-розыскная собака учуяла запах наркотиков. Мужчина признался, что имеет при себе запрещенные вещества. Когда спросили, где он хранит наркотические вещества, он отдал Kinder Сюрприз, в котором находилось около трех граммов марихуаны", – рассказал начальник управления противодействия наркопреступности ДП Костанайской области Нуржан Ахметов.

В настоящее время начато досудебное производство по двум статьям – 286 УК РК "Попытка контрабанды", а также по статье 296 УК РК “Хранение наркотических средств”. Назначены соответствующие экспертизы, проводятся необходимые следственные действия.