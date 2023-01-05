Россиянин получил посылку с картоном вместо купленного на AliExpress ноутбука

Фото: скриншот с видео

Россиянину прислали упакованный картон вместо ноутбука, который он купил через маркетплейс AliExpress, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Об этом пострадавший покупатель рассказал в блоге на сайте vc.ru. По его словам, он купил ноутбук во время распродажи 11.11. Посылка была доставлена 15 декабря. Покупатель понял, что что-то не так, как только взял пакет в руки, – он весил всего 700 граммов вместо килограмма с лишним, как должно было быть.

"Позвонил курьеру вслед. Тот сказал, что ничего не знает, – такую получил со склада. Включил видеосъёмку при распаковке и самые жуткие подозрения оправдались. Вместо ноутбука в посылке оказались грязные куски картона", – написал обманутый покупатель.

Жалобы в логистическую компанию не увенчались успехом. Покупателя ждал провал и в диалоге со службой поддержки AliExpress – маркетплейс решил спор в пользу продавца, несмотря на предоставленное видео с распаковкой.

Пользователи vc.ru посоветовали провести возврат денежных средств через службу поддержки банка, со счёта которого проводилась оплата ноутбука.