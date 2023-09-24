Россиянин опоздал на рейс и две недели жил в аэропорту Пхукета
Сегодня, 07:46
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Сегодня, 07:46Сегодня, 07:46
981Фото: thephuketexpress.com
Российский турист прожил в аэропорту Пхукета две недели из-за того, что он опоздал на обратный рейс домой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Phuket Express.
У 38-летнего мужчины не было денег, поэтому он не смог купить билет на другой рейс или поселиться в отеле. Багажа при себе у него тоже не было. Он был вынужден остаться в зале ожидания аэропорта.
14 дней о нём заботился персонал аэропорта. Работники дали ему необходимую одежду, обеспечивали питанием и оплатили лечение в больнице, куда россиянин попал из-за глазной инфекции.
Мужчина смог вылететь в Россию после того, как его мать купила ему билет. 21 сентября он вернулся на родину.
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