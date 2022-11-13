Россияне хотят открыть в Петропавловске фабрику пончиков

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В Северо-Казахстанской области местные власти ведут переговоры с инвесторами из России по открытию в регионе производства донатов Bakerton — пончиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Кондитерская компания "Хлебпром" основана в 1982 году и сегодня входит в число ведущих российских производителей кондитерского рынка.

На онлайн-туре по инвестпроектам, который провели в Петропавловске, заместитель акима Северо-Казахстанской области Даурен Жандарбек сообщил о переговорах с российской компанией "Хлебпром" о строительстве в регионе завода по производству донатов с мощностью 15 тысяч тонн продукции в год.

Он добавил, что это будет первый такой завод в Казахстане и сумма инвестиций составит почти 40 млрд тенге. Реализация инвестпроекта запланирована на 2023-2025 годы.