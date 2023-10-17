Россия намерена закрепить право человека на свой голос
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Заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ Артем Шейкин заявил, что в России разрабатывается законопроект, который закрепит в законодательстве понятие синтеза голоса при помощи искусственного интеллекта, а также урегулирует вопрос охраны голоса наравне с изображением. Об этом передает передаёт BaigeNews.kz со ссылкой "Известия".
Законопроект будет регламентировать правовые ситуации, возникающие в связи с синтезом или генерацией голоса человека при помощи технологий искусственного интеллекта. В Гражданский кодекс будут внесены необходимые изменения, устанавливающие понятие "синтез голоса", регулирующие вопрос охраны голоса граждан, а также ответственность за несогласованную с человеком генерацию аудиодорожки его голосом.
В случае утверждения этой нормы будет запрещено обнародовать и использовать записи без согласия гражданина. Владелец голоса также сможет требовать удаления записи из открытого доступа в случае распространения ее в интернете без его согласия.
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