Россия намерена закрепить право человека на свой голос

Заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ Артем Шейкин заявил, что в России разрабатывается законопроект, который закрепит в законодательстве понятие синтеза голоса при помощи искусственного интеллекта, а также урегулирует вопрос охраны голоса наравне с изображением. Об этом передает передаёт BaigeNews.kz со ссылкой "Известия".

Законопроект будет регламентировать правовые ситуации, возникающие в связи с синтезом или генерацией голоса человека при помощи технологий искусственного интеллекта. В Гражданский кодекс будут внесены необходимые изменения, устанавливающие понятие "синтез голоса", регулирующие вопрос охраны голоса граждан, а также ответственность за несогласованную с человеком генерацию аудиодорожки его голосом.

В случае утверждения этой нормы будет запрещено обнародовать и использовать записи без согласия гражданина. Владелец голоса также сможет требовать удаления записи из открытого доступа в случае распространения ее в интернете без его согласия.