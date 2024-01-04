  • 4 Января, 03:39
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Россия и Украина провели крупный обмен пленными

Сегодня, 02:52
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Telegram / Zelenskiy Official Сегодня, 02:52
Сегодня, 02:52
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Фото: Telegram / Zelenskiy Official

Впервые с августа 2023 года Россия и Украина провели обмен пленными, передаёт BaigeNews.kz.

Министерство обороны РФ сообщило о возвращении 248 российских военнослужащих.

"Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера ОАЭ. Всем освобождённым российским военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Самолётами военно-транспортной авиации ВКС России военнослужащие будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ", - указывается в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении 230 пленных: 213 солдат и сержантов, 11 офицеров, шесть гражданских лиц. 

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