Россия и Украина провели крупный обмен пленными
Сегодня, 02:52
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Сегодня, 02:52Сегодня, 02:52
109Фото: Telegram / Zelenskiy Official
Впервые с августа 2023 года Россия и Украина провели обмен пленными, передаёт BaigeNews.kz.
Министерство обороны РФ сообщило о возвращении 248 российских военнослужащих.
"Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера ОАЭ. Всем освобождённым российским военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Самолётами военно-транспортной авиации ВКС России военнослужащие будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ", - указывается в сообщении.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении 230 пленных: 213 солдат и сержантов, 11 офицеров, шесть гражданских лиц.