Россия и Украина провели крупный обмен пленными

Впервые с августа 2023 года Россия и Украина провели обмен пленными, передаёт BaigeNews.kz.

Министерство обороны РФ сообщило о возвращении 248 российских военнослужащих.

"Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера ОАЭ. Всем освобождённым российским военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Самолётами военно-транспортной авиации ВКС России военнослужащие будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ", - указывается в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении 230 пленных: 213 солдат и сержантов, 11 офицеров, шесть гражданских лиц.