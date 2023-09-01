"Родовой болезнью" назвал Токаев состояние казахстанских дорог

В своем ежегодном выступлении с посланием народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость решения проблемы в сфере строительства автомобильных дорог, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Их качество не выдерживает критики. Несвоевременное и некачественное выполнение работ, высокий уровень коррупции, низкая конкуренция – это "родовые болезни" данной отрасли", - сказал президент.

Он поручил принять конкретные меры уже до конца года.

"Все недобросовестные компании в соответствии с законом будут привлечены к ответственности. Этому вопросу я уделяю особое внимание. Нужно ужесточить контроль, принять новые нормативные документы. До 2029 года предстоит провести качественную реконструкцию более четырех тысяч километров автомобильных дорог", - уточнил глава государства.

В целом, по словам президента, Казахстан должен усилить свои позиции в качестве узлового транзитного хаба в Евразии и стать со временем полноценной транспортно-логистической державой. Динамичное развитие этой сферы – стратегическая задача.