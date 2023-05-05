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Более 4,5 млрд выплатят казахстанским ветеранам к 9 мая
В честь празднования 78-летия Победы в Великой Отечественной войне всем ветеранам ВОВ в Казхстане предусмотрена единовременная материальная помощь в размере не менее 1,5 миллиона тенге.
По данным министерства труда и социальной защиты населения, на 1 мая в нашей старне проживает 222 участника Великой Отечественной войны (ВОВ) и лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ, а также 60 106 других граждан, внёсших вклад в победу в ВОВ. В их числе: жители блокадного Ленинграда – 78 человек; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей – 175 человек; супруги умершего лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ – 2 413 человека; вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в ВОВ – четыре человека; труженики тыла – 57 436 человек.
"За время ВОВ на фронт было призвано более одного миллиона 200 тысяч казахстанцев, создано более 20 стрелковых дивизий и других формирований. За воинскую службу сотни тысяч казахстанцев были награждены медалями и орденами, около 500 человек стали Героями Советского Союза. Четыре казахстанца дважды становились героями, 110 казахстанцев были награждены орденом Славы трёх степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал свою жизнь за Победу – они погибли в бою, скончались от ран и болезней и пропали без вести. Из плена не вернулись 630 тысяч человек", - сообщил в Минтруда.
Забота о ветеранах и тружениках тыла, повышение качества их жизни – являются одним из главных приоритетов социальной политики государства. Меры социальной защиты пожилых людей реализуются как на центральном, так и на местном уровнях.
Во-первых, ежегодно увеличиваются размеры пенсионных и иных социальных выплат. 20 категориям граждан (участники войны, труженики тыла, реабилитированные граждане и другие) независимо от иных социальных выплат осуществляется выплата специального государственного пособия.
На 1 мая 2023 года средний совокупный размер ежемесячно получаемых социальных выплат с учётом пенсии составляет:
- для участников ВОВ – 220 754 тенге (161 человек);
- для лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ – 229 286 тенге (61 человек);
- для ветеранов боевых действий на территории других государств (в Афганистане, Вьетнаме, Алжире, Египте, Ираке и т.д.) – 215 201 тенге (25 752 человек);
- для лиц, приравненных по льготам к участникам ВОВ – 182 782 тенге (3 648 человек);
- для лиц, приравненных по льготам к лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ – 140 838 тенге (14 424 человек);
- для тружеников тыла в годы ВОВ – 148 892 тенге (57 436 человек).
Во-вторых, оказываются дополнительные меры социальной поддержки ветеранов. Все они имеют права и гарантии, действующие для военнослужащих. Пользуются льготами по налогообложению, им оказывается квалифицированная медицинская помощь в специализированных госпиталях в городах Астаны и Алматы, предоставляется санаторно-курортное лечение (1 989 человек на 367 миллионов тенге).
Также местными исполнительными органами за счёт бюджетных и привлечённых (спонсорских) средств ветеранам оказываются дополнительные виды социальной поддержки в форме материальной помощи к праздничным (памятным) датам, ремонта жилья (114 ветеранов на 20,4 миллиона тенге), обеспечения топливом (3 384 человека на 179,3 миллиона тенге), льгот по проезду в общественном транспорте (6 463 человека на 116,8 миллона тенге), лекарственного обеспечения (4 826 человек на 56,4 миллиона тенге), зубопротезирования (239 человек на 22 миллиона тенге), продуктовых наборов (8 097 человек на 81,3 миллиона тенге) и другие виды помощи.
В-третьих, традиционными стали ежегодные выплаты единовременной материальной помощи. Так, в преддверии Дня Победы в 2023 году местными исполнительными органами предусмотрено оказание единовременной помощи на сумму 4,6 миллиарда тенге.
Местным исполнительным органам областей, столицы и городов республиканского значения было рекомендовано установить минимальный гарантированный порог материальной помощи участникам ВОВ и лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ, в размере не менее 1,5 миллиона тенге. В результате во всех регионах им предусмотрена единовременная материальная помощь в указанном размере (в Актюбинской и Павлодарской областях – два миллиона тенге).
На сегодняшний день выплаты ветеранам ВОВ произведены практически во всех регионах. По остальным категориям выплаты будут завершены до 9 мая.
В честь празднования 78-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам также будут вручены памятные подарки.
В-четвертых, государством на постоянной основе проводятся меры по совершенствованию социального законодательства. Так, в 2020 году принят закон "О ветеранах", в котором консолидированы действующие льготы и гарантии, предоставляемые ветеранам. Он позволил 11 тысячам человек из числа вновь введённых категорий ветеранов ежемесячно получать специальное государственное пособие, а также пользоваться всеми льготами и гарантиями для ветеранов.
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