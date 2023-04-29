Родной посёлок Скриптонита хотят переименовать

Фото: Станислав Манаков / Agroqogam.kz

В Павлодарской области планируют переименовать посёлок Ленинский, где родился музыкант Адиль Жалелов, выступающий под псевдонимом Скриптонит, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Большинством голосов местное сообщество приняло решение переименовать Ленинский в Атамекен. Как сообщила аким посёлка Маржан Алшымбаева, вопрос о переименовании периодически поднимался на отчётных встречах.

"30 марта 2023 года было объявлено о проведении собрания местного сообщества по данному вопросу. За это время поступило около 20 вариантов названий посёлка. На итоговое собрание было вынесено семь", – рассказывает Маржан Алшымбаева.

Собрание состоялось сегодня, 29 апреля. Местным жителям были предложены следующие названия: Казангап би, Атамекен, Ынтымак, Казына, Жетинши ауыл, Бидаик. В финальный этап прошли названия Казангап би и Атамекен. За последний вариант проголосовали 49 человек из 50.

"Каждый хвалит своих предков, и это можно понять. Казангап би – личность в истории. Но для объединения сельчан лучше подходит название Атамекен", – считает житель села Каирбек Мухамедьяров.

Теперь, согласно законодательству, процедура переименования займёт от трёх до шести месяцев. Окончательное решение примет областная ономастическая комиссия.

Отметим, согласно официальным данным, поселок был основан в 1914 году в урочище Бидаик, как аул №7. Название Ленинский он получил в 1965 году. Посёлок находится черте Павлодара. Населённый пункт знаменит ещё и тем, что 3 июня 1990 года здесь родился знаменитый рэпер Скриптонит.