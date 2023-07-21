Родившегося с пневмонией младенца спасли неонатологи Алматы

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Малыш с рождения находился на искусственной вентиляции лёгких, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inAlmaty.kz.

Малыш родился с признаками острого кислородного голодания. Ему диагностировали двухстороннюю врождённую пневмонию. Медики выяснили, что инфекцию мать передала ребёнку в период беременности.

"У мамы во время беременности были проблемы со здоровьем в виде повышенного артериального давления и маловодия. Течение инфекции было тяжёлым, сопряжено с нарушением свертываемости крови, повышению температуры тела и нарушению работы кишечника. Для восстановления свертываемости проводилось переливание жидкой части крови, самостоятельное питание младенца было невозможно, питательные вещества вводились внутривенно для поддержания жизнедеятельности. Ребёнок в течении длительного времени находился в медикаментозном сне, не мог дышать самостоятельно. Дыхание восстанавливалось постепенно, при снятии воспалительных процессов в лёгких и кишечнике", - рассказала заведующая детским отделением родильного дома №4 Ольга Кудрявцева.

Медики отмечают, что преждевременный околоплодный разрыв пузыря, проблемы с плацентой или недостаток жидкости в организме матери - это может привести к недостатку кислорода и питательных веществ, которые необходимы для здорового развития лёгких и других органов у плода. Поэтому беременные женщины должны проходить регулярные обследования.