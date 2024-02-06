Родителей школьников оштрафовали за ложное сообщение о бомбе в Астане
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За ложное сообщение об акте терроризма оштрафовали родителей трёх школьников в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
5 февраля в ЦОУ столицы поступило сообщение о том, что в одной из школ города произойдёт теракт.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Установлено, что к ложному вызову причастны трое 11-летних учеников.
По факту в отношении родителей составлены административные протоколы, наложен штраф в размере 10 МРП.
"Заведомо ложные сообщения считаются тяжкими преступлениями. Сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до пяти тысяч МРП или ограничением либо лишением свободы на срок до пяти лет. Лица, достигшие ко времени совершения преступления 14-летнего возраста, подлежат уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, согласно Уголовного кодекса РК", - напомнили в полиции.