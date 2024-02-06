Родителей школьников оштрафовали за ложное сообщение о бомбе в Астане

За ложное сообщение об акте терроризма оштрафовали родителей трёх школьников в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

5 февраля в ЦОУ столицы поступило сообщение о том, что в одной из школ города произойдёт теракт.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Установлено, что к ложному вызову причастны трое 11-летних учеников.

По факту в отношении родителей составлены административные протоколы, наложен штраф в размере 10 МРП.