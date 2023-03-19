Родила и отдала свой голос: как проходят выборы в роддомах

Фото: Анна Мирская

В предвыборную ночь в Петропавловске родились четверо североказахстанцев.

Избирательные участки в областном центре открылись в семь утра. Но молодые мамочки и беременные горожанки смогли отдать свои голоса за кандидатов в депутаты лишь ближе к обеду: им принесли урну для голосования отдельно. Чтобы запечатлеть этот момент, корреспондент BaigeNews.kz с самого утра находился в родильном отделении.

В здании перинатального центра разместился 625 избирательный участок, куда, согласно предварительным данным, должны прийти около 1300 избирателей. Местные жители оказались активны – за первые три часа доля проголосовавших подобралась к 20 процентам.

"Всего к нашему участку относится 1246 избирателей. Пятая часть, согласно явке, проголосовала до 10 часов утра. Приятно радует активность населения. Как и полагается, весь процесс контролируется наблюдателями. У нас квалифицированная комиссия, которая прошла соответствующее обучение. Нами было принято 13 заявлений на голосование на дому. После обеда начнём их объезжать", - рассказала председатель избирательного участка Зоя Стреляева.

Наблюдатели же приятно удивлены, что большинство голосующих сегодня – молодые люди.

"Проходят выборы спокойно. Доброжелательно. Да, я делаю пометки о ходе голосования, чтобы потом сформировать некий отчет в произвольной форме и рассказать читателям социальных сетей о том, как проходили выборы. Нам это важно. Радостно видеть, что в голосовании активно участвует молодежь. Это говорит о ее участии, о мыслях о будущем нашей страны", - объяснила представитель общественности Алма Банных.

В то время, пока в помещении избирательного участка проходит голосование, мамы новорожденных и беременные ожидали своего часа. Всего в родильном отделении на тот моментов находилось 64 беременных и уже родивших малышей женщин. Накануне дня выборов родилась маленькая Данеля. Она стала уже третьим ребенком в семье Шаухаровых. Её мама даже предположить не могла, что нахождение в родильном отделении не станет помехой для выборов.

"В больницу я попала накануне выборов. Конечно, все мысли были только о появлении на свет малышки. Думала, что мой голос останется со мной. Но, оказывается, нам предоставят возможность проголосовать, не выходя из отделения. Некоторые считают, что появление ребенка на свет в канун важного события отмечается на судьбе малыша. Если это привнесё в жизнь моей Данели только счастье и удачу, то я согласна так думать", - шутит мама троих детей Сауле Шаухарова.

Отмечу, что в предвыборную ночь в областном центре на свет появилось сразу четыре малыша. Два мальчика и две девочки.

Урну для голосования мамочкам принесли после 12 часов дня. Девушки старались не толпиться и по очереди заходили в зал, брали и заполняли бюллетени.

Всего в Петропавловске действует 97 избирательных участков. Все они начали работу в семь часов утра. По области открыт 631 пункт для голосования. Также работают 11 закрытых избирательных участков.

Среди кандидатов 10 борются за мандат в Мажилисе Парламента, в депутаты районных маслихатов баллотируются 450 человек и по 53 в областной и городской маслихат.

За период предвыборной гонки 13 кандидатов отозвали свои кандидатуры, а 31 претендент не получил разрешение на регистрацию.

По плану сегодня свои голоса между кандидатами распределят 384 тысячи североказахстанцев. По официальным данным, на середину дня уже проголосовало 50% жителей региона.

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