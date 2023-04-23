Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Роботы казахстанских школьников удивили судей чемпионата мира в США
t.me/oqu_agartu 23 Апреля, 19:15
1416
23 Апреля, 19:15
1416
Фото: t.me/oqu_agartu

Роботы казахстанских школьников удивили судей чемпионата мира в США

Сразу три номинации завоевали казахстанские школьники на всемирном чемпионате FIRST World Championship, прошедшем в американском городе Хьюстон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Особую награду "Core Values Award" за высокий энтузиазм, дух сотрудничества и взаимоуважение в самой младшей возрастной категории от 6 до 10 лет получила команда Adeptus Mechanicus из Алматы. 

В ней состояли учащиеся начальных классов. Их проект стал одним из лучших среди всех представленных инновационных проектов и технических разработок.

Команда Play 4 Energy из школы LEAS завоевали высокую техническую награду "Robot Design Award" в средней возрастной категории от 10 до 16 лет. Они продемонстрировали превосходные навыки программирования и инженерии, создав высокопрочного и эффективного робота со способностью выполнения сложных задач.

Высокой судейской награды "Motivate Award Finalist" в старшей возрастной категории от 12 до 18 лет удостоилась команда AENTA из РФМШ Алматы. Помимо создания и зрелищной игры роботов, ребята активно продвигают STEM – культуру и внедряют принципы FIRST в своей школе. Как отметили члены международного жюри, команда показала высокий профессионализм на мировой арене. 

Отметим, школьники проводят бесплатные фестивали и тренинги, где обучают своих ровесников азам робототехники и программирования.

"Ребята показали отличные результаты и достойно представили нашу страну. Мы благодарны всем, кто причастен к победе наших учеников! Это начало большого и плодотворного пути в развитии STEM в Казахстане", — сказал сооснователь общественного фонда USTEM Robotics Нурдаулет Досмагамбет.

Напомним, состав сборной был сформирован на центрально-азиатских играх FIRST Central Asia, прошедших при поддержке Министерства просвещения в феврале этого года.

"Это была непростая гонка среди участников из 110 стран. Мы гордимся, что наши дети показали высочайший профессионализм и получили свои заслуженные награды. Верим, что их яркий пример станет мотивацией для всех школьников страны", — отметила руководитель лаборатории педагогического мастерства РНПЦ "Дарын" Айгуль Каракулова.

Всего во всемирном чемпионате по робототехнике приняли участие 36 тысяч детей. Честь страны защищали около 50 казахстанских школьников.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
23 Апреля, 19:15
1416
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх