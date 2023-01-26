Робота, который разливает кумыс создал ученик из Толе би

Фото: otyrar.kz

Робот по имени "Асылбек" разливает кумыс и рассказывает о его целебных свойствах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.

При создании "Асылбека" Жанторе помогал его учитель по информатике. Мальчик рассказывает, что любой может поднести ему пластиковую карту и говорить с роботом.