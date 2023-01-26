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Робота, который разливает кумыс создал ученик из Толе би
Робот по имени "Асылбек" разливает кумыс и рассказывает о его целебных свойствах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.
При создании "Асылбека" Жанторе помогал его учитель по информатике. Мальчик рассказывает, что любой может поднести ему пластиковую карту и говорить с роботом.
"Интерес к робототехнике у меня появился давно. Идея создания такого робота родилась во время выставки, организованной на неделе информатики в нашей школе. Своим мнением о создании робота по имени "Асылбек" я сначала поделилась со своей учительницей Лаурой-апай. Она поддержала мою идею и сказал, что поможет в сборке. Мы решили, что "Асылбек" должен быть в национальной одежде, потому что он пропагандирует наш национальный напиток", – говорит Жансултан.
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