Использовал свои металлические когти: робот Tesla напал на заводчанина

Сотрудник завода Giga Texas получил открытую рану из-за атаки робота Tesla, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Daily Mail.

Сообщается, что инцидент произошёл в 2021 году, но о нём стало известно только сейчас из обнародованного отчёта о травмах за этот год.

Машина, предназначенная для перемещения только что отлитых алюминиевых деталей автомобиля, использовала свои металлические когти, чтобы атаковать рабочего. Из-за этого сотрудник получил открытую рану, а робот запачкал помещение завода кровью.

"Два свидетеля с ужасом наблюдали, как на их коллегу напала машина, предназначенная для захвата и перемещения только что отлитых алюминиевых деталей автомобиля", — говорится в публикации.

Кроме того, сообщается, что в течение 2022 года каждый 21-й сотрудник Giga Texas получил травму на рабочем месте.