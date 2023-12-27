Использовал свои металлические когти: робот Tesla напал на заводчанина
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Сотрудник завода Giga Texas получил открытую рану из-за атаки робота Tesla, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Daily Mail.
Сообщается, что инцидент произошёл в 2021 году, но о нём стало известно только сейчас из обнародованного отчёта о травмах за этот год.
Машина, предназначенная для перемещения только что отлитых алюминиевых деталей автомобиля, использовала свои металлические когти, чтобы атаковать рабочего. Из-за этого сотрудник получил открытую рану, а робот запачкал помещение завода кровью.
"Два свидетеля с ужасом наблюдали, как на их коллегу напала машина, предназначенная для захвата и перемещения только что отлитых алюминиевых деталей автомобиля", — говорится в публикации.
Кроме того, сообщается, что в течение 2022 года каждый 21-й сотрудник Giga Texas получил травму на рабочем месте.
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