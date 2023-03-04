Робот-собака раздела модель на неделе моды в Париже

Фото: discover24.ru

Роботы Boston Dynamics поучаствовали в показе на неделе моды в Париже, сделав шоу одним из самых запоминающихся, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на medialeaks.ru.

В рамках недели моды в Париже прошёл, кажется, один из самых запоминающихся показов: бренд Coperni представил коллекцию осень/зима 2023 вместе с роботами Boston Dynamics. На вирусных кадрах видно, как пять жёлтых "собак" взаимодействуют с моделями и зрителями — роботы двигаются по сцене и покачиваются под музыку.

Коллекция креативных дизайнеров бренда Себастьена Мейера и Арно Вайана вдохновлена басней Жана де Ла Фонтена "Волк и ягнёнок". Модели взяли на себя роль ягнят, а роботы Boston Dynamics — волков. При этом робособаки выгляди максимально органично среди людей — на одном из видео робот держит сумку дочери модели Кейт Мосс Лилы.

Дизайнеры переосмыслили басню, чтобы показать гармонию между человеком и современными технологиями.



Самым запоминающимся моментом стал перформанс в конце шоу. Робособака сорвала с Рианны Ван Ромпей пиджак, зажав его в пасти, а затем аккуратно подала его модели. Роботы отрабатывали движения на копии сцены, выстроенной в штаб-квартире Boston Dynamics, в течение нескольких недель.

Кажется, вся коллекция Coperni была пропитана духом современных технологий. Дизайнеры представили сумку из метеорита, упавшего на юге Франции, куртку, с нанесённым вручную изображением, созданным искусственным интеллектом, в виде робота и ягнёнка и сумку, которая практически полностью повторяет эмодзи сумки в iPhone.