Рио-де-Жанейро намерен заработать на карнавале более 1 млрд долларов

В этом году Рио-де-Жанейро, по оценкам, заработает исторический максимум в 5,3 млрд реалов (1,06 млрд долларов) от деятельности, связанной с туризмом в феврале, передает BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

Правительство штата сделало самые большие инвестиции в подготовку и празднование карнавала 2024 года: 62,5 млн реалов (12,5 млн долларов). Вливание капитала создало рекордное количество рабочих мест, укрепило инфраструктуру для поддержки туризма и, как ожидается, приведет к долгосрочным социальным улучшениям в городе.

"На каждый бразильский реал, вложенный в туризм в Рио, приходится от трех до четырех раз", — говорит Ронни Коста, президент совета по туризму Рио-де-Жанейро.

В прошлом году в Бразилию прибыло рекордное количество международных туристов, которые принесли в бразильскую экономику почти 7 млрд долларов. Это на 1,5% больше, по сравнению с предыдущим самым высоким доходом, зафиксированным в 2014 году, когда Бразилия принимала чемпионат мира по футболу. План развития туризма страны поставил цель достичь 8,1 млрд долларов к 2027 году

В этом году во время карнавала в Рио-де-Жанейро будет задействовано более 12 тысяч военных полицейских. Чиновники надеются, что это изменит репутацию Рио-де-Жанейро как штата с насильственными преступлениями.

Рио-де-Жанейро также вложил 40,5 млн реалов (8,1 млн долларов) в школы самбы, клубы, которые создают знаменитые парады города. Школы открываются для публики за несколько недель до Рождества, чтобы посетители могли посмотреть и присоединиться к репетициям пения, музыки и танцев.