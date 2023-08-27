  • 27 Августа, 05:41
  • BAIGENEWS
Экс-акима города Кентау приговорили к 10 годам колонии
Токаев и Рахмон провели переговоры в Астане
Нацбанк не планирует запуск ипотечных программ
Казахстанка пробилась в финал ЧМ-2023 по лёгкой атлетике
Доходы вкладчиков ЕНПФ выросли на 52%
Какие боксёры представят Казахстан на летней Азиаде в Китае
Новый памятник появился в Астане
Почти на 15% увеличились доходы госбюджета Казахстана
Нацбанк впервые за три года понизил базовую ставку
Китай инвестирует 450 млн долларов в проект по переработке вольфрама в Казахстане
Уникальную операцию по пересадке почки провели в Алматы
Тушение пожара на шахте "Казахстанская" продолжается
Сейф с 30 миллионами тенге украли из автосалона Кокшетау
Скорректированы сроки ремонта на Атырауском НПЗ
Токаев заявил о необходимости поиска мира на основе Устава ООН
Президент призвал принять меры по снижению продовольственного дисбаланса
Почти в два раза увеличилось производство легковых авто в Казахстане
Казахстанец арестован по делу о гибели людей в подземелье Москвы
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор

Резкий рост цен на жильё в Астане прогнозирует эксперт

Сегодня, 05:11
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 05:11
Сегодня, 05:11
126
Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Прогноз по рынку жилой недвижимости Казахстана озвучил международный эксперт по недвижимости и генеральный директор консалтинговой компании Tetin Лев Тетин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

Он отметил, что в 2022-2023 годах наблюдается падение спроса на жильё и возвращение числа сделок к уровню, который был до того, как казахстанцам разрешили использовать излишки пенсионных накоплений на покупку недвижимости. Но цена на жильё в новостройках продолжает расти. И перечислил негативные факторы, которые влияют на конечную стоимость квадратного метра недвижимости в Астане. 

"Первое – с декабря прошлого года акимат столицы приостановил выдачу технических условий на подключение и последующее строительство новых ЖК. Также они приостановили рассмотрение эскизных проектов в архитектуре при согласовании и разработке новых проектов. Следующим фактором является то, что из действующих 70 застройщиков в Астане порядка 80% не имеют лицензию на привлечение дольщиков", - говорит Лев Тетин.

То есть большая часть жилых комплексов строится в Астане вопреки законодательству, что несёт риск недостройки объектов.

Поэтому, по словам эксперта, на в некоторых проектах на рынке Астаны наблюдается снижение цен на жильё до себестоимости строительства или даже ниже, чтобы привлечь покупателей. А в успешных ликвидных проектах цена только растёт, поскольку потенциальные покупатели не хотят рисковать и выбирают надёжных застройщиков. Кроме того, себестоимость строительства жилья не снижается из-за высокой доли импортируемых стройматериалов.

Согласно его прогнозу, в ближайшие годы в Астане можно ждать двукратное падение объёмов строительства жилья. Так, "из-за отсутствия выдачи технических условий и запуска новых проектов на 2024-2025 годы запланировано всего 20-30 проектов", сообщил Тетин.

"Этот год мы закончим с хорошим результатом – около трёх миллионов квадратных метров будет введено в столице. А в два последующих года будет падение до двух миллионов и даже возможно до 1,5 миллиона квадратных метров. А это в свою очередь даст серьёзное давление на рост цены – спрос выше, предложение ниже, цена вверх. И прирост цены в 2024-2025 годах может дойти до 20-25% ежегодно, что для потребителей, конечно, некомфортно", - прогнозирует эксперт.

Также стоимость нового жилья не падает из-за сохраняющегося высокого уровня импортируемых стройматериалов. А вот на вторичном рынке жилья падение спроса отразилось.

"За последние несколько месяцев мы увидели небольшое снижение цены на вторичное жилье – в некоторых проектах мы могли видеть 10-15% снижения цен. Это мировой тренд: от 60% до 70% всех сделок проходит на рынке вторичного жилья. Это объясняется довольно просто – во вторичной недвижимости уже сделан какой-никакой ремонт, есть определённый объём мебели и даже кухонной утвари. А это позволяет потребителям взять их в ипотеку и минимизировать затраты на ремонт, параллельную аренду, можно просто заехать и жить", - объяснил Тетин.

Самое читаемое

Наверх