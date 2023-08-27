Резкий рост цен на жильё в Астане прогнозирует эксперт

Прогноз по рынку жилой недвижимости Казахстана озвучил международный эксперт по недвижимости и генеральный директор консалтинговой компании Tetin Лев Тетин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

Он отметил, что в 2022-2023 годах наблюдается падение спроса на жильё и возвращение числа сделок к уровню, который был до того, как казахстанцам разрешили использовать излишки пенсионных накоплений на покупку недвижимости. Но цена на жильё в новостройках продолжает расти. И перечислил негативные факторы, которые влияют на конечную стоимость квадратного метра недвижимости в Астане.

"Первое – с декабря прошлого года акимат столицы приостановил выдачу технических условий на подключение и последующее строительство новых ЖК. Также они приостановили рассмотрение эскизных проектов в архитектуре при согласовании и разработке новых проектов. Следующим фактором является то, что из действующих 70 застройщиков в Астане порядка 80% не имеют лицензию на привлечение дольщиков", - говорит Лев Тетин.

То есть большая часть жилых комплексов строится в Астане вопреки законодательству, что несёт риск недостройки объектов.

Поэтому, по словам эксперта, на в некоторых проектах на рынке Астаны наблюдается снижение цен на жильё до себестоимости строительства или даже ниже, чтобы привлечь покупателей. А в успешных ликвидных проектах цена только растёт, поскольку потенциальные покупатели не хотят рисковать и выбирают надёжных застройщиков. Кроме того, себестоимость строительства жилья не снижается из-за высокой доли импортируемых стройматериалов.

Согласно его прогнозу, в ближайшие годы в Астане можно ждать двукратное падение объёмов строительства жилья. Так, "из-за отсутствия выдачи технических условий и запуска новых проектов на 2024-2025 годы запланировано всего 20-30 проектов", сообщил Тетин.

"Этот год мы закончим с хорошим результатом – около трёх миллионов квадратных метров будет введено в столице. А в два последующих года будет падение до двух миллионов и даже возможно до 1,5 миллиона квадратных метров. А это в свою очередь даст серьёзное давление на рост цены – спрос выше, предложение ниже, цена вверх. И прирост цены в 2024-2025 годах может дойти до 20-25% ежегодно, что для потребителей, конечно, некомфортно", - прогнозирует эксперт.

Также стоимость нового жилья не падает из-за сохраняющегося высокого уровня импортируемых стройматериалов. А вот на вторичном рынке жилья падение спроса отразилось.

"За последние несколько месяцев мы увидели небольшое снижение цены на вторичное жилье – в некоторых проектах мы могли видеть 10-15% снижения цен. Это мировой тренд: от 60% до 70% всех сделок проходит на рынке вторичного жилья. Это объясняется довольно просто – во вторичной недвижимости уже сделан какой-никакой ремонт, есть определённый объём мебели и даже кухонной утвари. А это позволяет потребителям взять их в ипотеку и минимизировать затраты на ремонт, параллельную аренду, можно просто заехать и жить", - объяснил Тетин.