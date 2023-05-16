Режим ЧС объявили в Уральске из-за коммунальной аварии

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Больше 3,5 тысяч абонентов осталось без горячей воды как минимум до конца лета. Неудобства коснулись жителей нового микрорайона, которые крайне возмущены. Несмотря на то что дома их построены не больше 10 лет назад, аварии там происходят регулярно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Поселок Зачаганск начали активно застраивать около 10 лет назад: он входит в черту города. То, что с коммунальными сетями там большая проблема, стало ясно два года назад, когда одна за другой начали происходить аварии. За минувшую зиму их число перевалило за 50. Следующий отопительный сезон и вовсе под угрозой срыва. Поэтому акимат ввел режим ЧС местного масштаба, чтобы оперативно выделить средства на замену 2,5 погонных километров труб.

По предварительной оценке, потребуется полмиллиарда тенге. Сейчас идет поиск подрядчика, который возьмется за ремонт. Закончить работы планируют к 15 сентября. В акимате признали, что причина в недостатках проектирования.