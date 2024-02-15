Режим ЧС объявили в Атырау из-за потопа
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Атырау выпала месячная норма осадков. Справиться с подтоплениями до сих пор не удаётся. В городе объявили режим ЧС. Люди, чьи дворы и дома затопило, приходят в отчаянье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
"Объявили чрезвычайное положение, установили эти иглофильтры. Но зачем они нужны, народу не объяснили. А вода как стояла, так и стоит. Уменьшения мы не видим. А если у нас завтра дом опустится, трещины пойдут, кто виноват будет? Кто нам поможет это все восстановить?" - говорит житель города Ырысты Сахарбайкызы.
Дома уже больше 10 дней топит талыми водами. Их откачивают, но толку пока мало. Дошло до того, что многие уже не могут попасть внутрь жилищ.
В списке пострадавших – жители сразу нескольких микрорайонов.
После встречи с возмущёнными горожанами в акимате решили объявить режим ЧС.
На усиленную борьбу с потопом выделили дополнительные деньги и технику. Будут ли компенсировать ущерб тем, чьё имущество сейчас в воде, пока не ясно.
"С двумя компаниями был заключён договор. 22 насоса по иглофильтрации установлены. По решению ЧС было выделено более 240 миллионов. Это не только для откачки, но также для вывоза грунтовых вод откачанных. По материальному возмещению вопрос не поднимался", - сообщил замакима Атырау Ерболат Омаров.
Самое читаемое
- Пропавшую 11-летнюю девочку искали всю ночь и нашли в Астане
- ТЭЦ за 1 млрд долларов: как россияне будут строить самый дорогой энергообъект Семея
- Экс-министр Ажар Гиният получит новую должность
- "Этим врачам всё равно": интервью с операционной медсестрой о стереотипах пациентов и ценности жизни
- Алматинцы снова ощутили землетрясение