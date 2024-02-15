Режим ЧС объявили в Атырау из-за потопа

В Атырау выпала месячная норма осадков. Справиться с подтоплениями до сих пор не удаётся. В городе объявили режим ЧС. Люди, чьи дворы и дома затопило, приходят в отчаянье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Объявили чрезвычайное положение, установили эти иглофильтры. Но зачем они нужны, народу не объяснили. А вода как стояла, так и стоит. Уменьшения мы не видим. А если у нас завтра дом опустится, трещины пойдут, кто виноват будет? Кто нам поможет это все восстановить?" - говорит житель города Ырысты Сахарбайкызы.

Дома уже больше 10 дней топит талыми водами. Их откачивают, но толку пока мало. Дошло до того, что многие уже не могут попасть внутрь жилищ.

В списке пострадавших – жители сразу нескольких микрорайонов.

После встречи с возмущёнными горожанами в акимате решили объявить режим ЧС.

На усиленную борьбу с потопом выделили дополнительные деньги и технику. Будут ли компенсировать ущерб тем, чьё имущество сейчас в воде, пока не ясно.