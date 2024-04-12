Режим ЧС объявили ещё в одном районе Акмолинской области
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С 18:00 12 апреля по решению региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям в Буландынском районе Акмолинской области объявили режим ЧС, передаёт BaigeNews.kz.
В обращении к населению аким района Ардак Смаилов проинформировал о сложившейся паводковой ситуации и отметил, что создана комиссия, которая занимается ликвидацией и минимизацией ущерба от паводка.
"Создана комиссия, которая обследует все дома для оказания материальной помощи пострадавшим", - сообщил аким района Ардак Смаилов.
По его словам, за несколько месяцев проведена большая работа по подготовке предпаводковому периоду. Сёла, находящиеся под угрозой подтопления, были обеспечены продуктами питания, медикаментами.
К проведению оперативных мероприятий по оказанию помощи пострадавшим привлечены силы и средства местных исполнительных органов, а также подразделения ДЧС региона. Все жители, находившиеся в затопленных домах, эвакуированы.
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