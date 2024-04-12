Режим ЧС объявили ещё в одном районе Акмолинской области

С 18:00 12 апреля по решению региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям в Буландынском районе Акмолинской области объявили режим ЧС, передаёт BaigeNews.kz.

В обращении к населению аким района Ардак Смаилов проинформировал о сложившейся паводковой ситуации и отметил, что создана комиссия, которая занимается ликвидацией и минимизацией ущерба от паводка.

"Создана комиссия, которая обследует все дома для оказания материальной помощи пострадавшим", - сообщил аким района Ардак Смаилов.

По его словам, за несколько месяцев проведена большая работа по подготовке предпаводковому периоду. Сёла, находящиеся под угрозой подтопления, были обеспечены продуктами питания, медикаментами.

К проведению оперативных мероприятий по оказанию помощи пострадавшим привлечены силы и средства местных исполнительных органов, а также подразделения ДЧС региона. Все жители, находившиеся в затопленных домах, эвакуированы.