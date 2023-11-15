Резервную воинскую службу планируют создать в РК в 2025 году

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса парламента в первом чтении одобрили в законодательство Казахстана по вопросам службы в резерве, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В первую очередь закон направлен на совершенствование мобилизационной готовности и подготовки нашего государства. Ни одно ведущее государство в мире с развитой экономикой не в состоянии содержать армию полного комплекта – это очень дорого. Исходя из этого, первоочередной задачей определяется служба в резерве. Закон о службе в резерве существует в США, Великобритании, Франции, Италии, у наших соседей: в России, Белоруссии, Украине", - сказал министр обороны РК Руслан Жаксылыков.

По его словам, резервную воинскую службу планируется ввести в 2025 году. На первом этапе призовут около двух тысяч резервистов.

"Эти две тысячи - это, в первую очередь, узкие специалисты. Да, накладно, возможно. В год требуется порядка 3,5 миллиарда на содержание этих двух тысяч человек. В последующем, когда мы систему накатаем, мы пойдём на увеличение. Соответственно бюджет будет закладываться. Эти 3,5 миллиарда уже заложены в республиканском бюджете на 2025 год", - добавил он.

Инициатором законопроекта является правительство РК.

Министр отметил, что разработанные поправки в законодательные акты позволят укомплектовать воинские части подготовленными кадрами и создать готовые к боевым действиям резервные силы. Для реализации проекта закона вносятся изменения и дополнения в два кодекса и четыре закона РК. Так, в Уголовный кодекс РК вносятся поправки с целью отнесения военного резервиста к субъектам воинских уголовных правонарушений; в трудовой кодекс - по урегулированию трудовых правоотношений между работодателями и военным резервистом; в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" - по ограничению прохождения службы в резерве забронированным военнообязанным, в закон "О воинской службе и статусе военнослужащих" - поправки в части установления статуса военного резервиста, определения его прав и обязанностей, а также периода исполнения обязанности военным резервистом, а в законы "О противодействии коррупции и госслужбе РК" - по возможности прохождения государственным служащим воинской службы в резерве.

"Реализация законопроекта позволит гражданам проходить воинскую службу в резерве в воинских частях по месту проживания. Контракт с военными резервистами заключаются в добровольном порядке на три года. Подготовка резервистов будет проводиться не более двух месяцев в году, включая 30-дневные сборы и ежемесячные двух-трёхдневные занятия. Расходы на содержание резервистов будут осуществляться за счёт республиканского бюджет. Военным резервистам планируется выплачивать ежемесячно минимальную заработную плату, в период проведения сборов – среднюю месячную заработную плату. И за военным резервистом на период прохождения службы в резерве сохраняется место работы, должность", - сказал он.

В Минобороны уверены, что принятие закона даст определенный положительный социальный эффект – увеличатся доходы граждан, поступивших на воинскую службу в резерве, снизится их зависимость от помощи государства, повысится доверие населения к государству и вооруженным силам, военные резервисты будут воспитываться в духе казахстанского патриотизма.