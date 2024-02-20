Рейсов между Казахстаном и Южной Кореей станет больше
Сегодня, 08:57
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Сегодня, 08:57Сегодня, 08:57
46Фото: gov.kz
Казахстан и Южная Корея увеличат число выполняемых рейсов между странами и откроют новые авианаправления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство транспорта РК.
В Сеуле вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев и заместитель министра земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи Юн Санг Ли договорились о возобновлении рейсов между двумя столицами, увеличении выполняемых рейсов по маршруту Алматы – Сеул, а также об открытии рейсов из Шымкента в Сеул и между Пусаном и городами Казахстана.
Также руководство лоукостера T’Way и грузовой авиакомпании Sirius Airlines на встрече с Ластаевым выразило намерение выполнять полеты в Казахстан.
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