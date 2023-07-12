Рейс FlyArystan из Уральска в Алматы перенесли на 12 часов

Фото: Facebook / FlyArystan

Авиакомпания FlyArystan сообщила о задержке рейса из Уральска в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Рейс КС7166 Уральск - Алматы должен был вылететь 11 июля в 21:00, но его перенесли из-за "производственной необходимости", отмечает FlyArystan.

"Вылет предварительно перенесён на 12 июля 09:20 по времени Уральска", — сообщили в авиакимпании.