  • 12 Июля, 00:38
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Facebook / FlyArystan Сегодня, 00:18
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Сегодня, 00:18
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Фото: Facebook / FlyArystan

Рейс FlyArystan из Уральска в Алматы перенесли на 12 часов

Авиакомпания FlyArystan сообщила о задержке рейса из Уральска в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Рейс КС7166 Уральск - Алматы должен был вылететь 11 июля в 21:00, но его перенесли из-за "производственной необходимости", отмечает FlyArystan.

"Вылет предварительно перенесён на 12 июля 09:20 по времени Уральска", — сообщили в авиакимпании.

 

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Сегодня, 00:18
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