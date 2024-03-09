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Рейс Дубай-Алматы перенесли из-за ливней

Сегодня, 23:24
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pexels.com / иллюстративное Сегодня, 23:24
Сегодня, 23:24
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Фото: pexels.com / иллюстративное

Рейс авиакомпании Air Astana КС 898 направлением Дубай-Алматы перенесен на 10 марта, передает BaigeNews.kz.

Об этом сообщается в Telegram-аккаунте авиакомпании.

Здесь отметили, что сначала рейс направлением Дубай-Алматы задержался из-за загруженного движения на аэродроме, вызванного обильными осадками. Далее во время руления обнаружилась техническая неисправность. 

"Помимо этого вышло рабочее время экипажа. Поэтому данный рейс перенесен на 10 марта с планируемым вылетом в 10:00 по времени Дубая. Пассажиры будут обеспечены трансфером, проживанием и питанием. Авиакомпания сожалеет о неудобствах, связанных с переносом рейса",  отмечается в сообщении.

Напомним, еще в феврале на города Объединённых Арабских Эмиратов обрушились сильные дожди с градом. Власти были вынуждены перевести школы и госучреждения на "дистанционку".

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