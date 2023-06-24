Ревизия в банке выявила хищение около 120 млн тенге в ЗКО

Фото: BaigeNews.kz

Хищение около 120 миллионов тенге выявила ревизия в банке в Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

По данным ДП ЗКО, с заявлением по факту хищения в полицию обратился старший менеджер одного из банков.

Он сообщил, что проведённая в конце мая в банке ревизия выявила хищение 67 миллионов тенге, 34 500 евро и 80 тысяч долларов. Общая сумма похищенных средств составляет около 120 миллионов тенге.

"В настоящее время в совершении хищения подозреваются два человека, один из них задержан", - сообщили в полиции.

Данный факт зарегистрирован по статье "Мошенничество".