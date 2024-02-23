Рецессия в Германии приведет к падению цен на электроэнергию

Контрактная цена на поставку электроэнергии с Германией может к лету упасть почти на треть, до примерно 50 евро за МВтч, передает BaigeNews.kz со ссылкой на портал Montel.

Цены могут упасть на фоне текущих медвежьих фундаментальных показателей, сказал Свен Нельс, управляющий директор по торговле энергией в компании BayWa Re, занимающейся возобновляемыми источниками энергии.

"Основными факторами являются доступность газа, угля (и низкие) цены EUA (климатические кредиты, используемые в схеме торговли выбросами Европейского Союза – "Baigenews") и развитие спроса", — сказал Свен Нельс в интервью Montel на выставке энергетической промышленности E-World в Эссене

Другие факторы могут сыграть свою роль в повышении цен на электроэнергию, добавил он, поскольку Бундесбанк объявил ранее на этой неделе, что Германия может оказаться в технической рецессии, что может еще больше ослабить спрос. Однако, по словам Нельса, геополитические проблемы также могут сыграть свою роль, поскольку поддержка энергетического рынка в последнее время исходит от опасений по поводу поставок СПГ с Ближнего Востока из-за эскалации войны там.

Тем не менее, энергетический контракт Германии с последующим годом потерял почти 50% своей стоимости с середины ноября, в то время как газ на голландском хабе TTF - самом ликвидном в Европе - также упал на 50%, а углеродный контракт EUA от 24 декабря потерял 34%.

Это резко контрастировало с энергетическим кризисом 2022 года, когда цены были подогреты последствиями войны в Украине. Из-за этого цена на электроэнергию в Германии составляла чуть менее 300 евро/МВтч. В начале этого года цена упала до 81 евро/МВтч.

По словам Нельса, падение цен, последовавшее за ослаблением опасений по поводу безопасности поставок, первоначально вызванных войной в Украине, сделало соглашения о покупке электроэнергии менее привлекательными.