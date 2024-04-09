Ресторан на территории университета открыли в Алматы
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Прокуратурой Медеуского района г.Алматы выявлен факт незаконного отчуждения имущества "Казахского национального педагогического университета имени Абая", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города.
В 1997 году Территориальный комитет по приватизации незаконно реализовал часть здания учебного корпуса за 196 000 тенге.
"В этом же году за 62 000 тенге неправомерно продан и прилегающий земельный участок площадью 26 соток.
Здание университета отнесено к памятникам истории и культуры республиканского значения, а на земельном участке расположено одно из самых старых архитектурных строений города – "Старые ворота".
В последующем, в помещении учебного корпуса было организовано увеселительное заведение – одноименный ресторан "Старые ворота", - говорится в сообщении.
Прокуратура Медеуского района обратилась с иском в суд об отмене сделок по купле-продаже недвижимого имущества. Решением суда исковое заявление надзорного органа удовлетворено, имущество возвращено, решение вступило в законную силу.
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