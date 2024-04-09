Ресторан на территории университета открыли в Алматы

Прокуратурой Медеуского района г.Алматы выявлен факт незаконного отчуждения имущества "Казахского национального педагогического университета имени Абая", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города.

В 1997 году Территориальный комитет по приватизации незаконно реализовал часть здания учебного корпуса за 196 000 тенге.

"В этом же году за 62 000 тенге неправомерно продан и прилегающий земельный участок площадью 26 соток.

Здание университета отнесено к памятникам истории и культуры республиканского значения, а на земельном участке расположено одно из самых старых архитектурных строений города – "Старые ворота".

В последующем, в помещении учебного корпуса было организовано увеселительное заведение – одноименный ресторан "Старые ворота", - говорится в сообщении.