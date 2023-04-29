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t.me/oqu_agartu Сегодня, 17:55
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Сегодня, 17:55
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Фото: t.me/oqu_agartu

Республиканские олимпиады для сельских школ начнут проводить в Казахстане

Проект республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам для сельских школ готовит Министерство просвещение РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Во время рабочей поездки министр просвещения Гани Бейсембаев посетил организации образования города Байконур и ознакомился с обеспечением безопасности детей. Здесь же прошла встреча с педагогическим сообществом.

"Готовится проект Республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам для сельских школ. В будущем сельские школы должны стать драйвером казахстанского образования", — отметил министр. 

Всего здесь насчитывается пять школ, в которых трудятся 574 педагога и обучается 5410 школьников.

 
На открытой диалоговой площадке около 600 школьников и студентов колледжей в Казалинском районе поделились своими идеями по развитию образования и задали вопросы министру. В частности, они касались сдачи выпускных экзаменов, развития сельских школ и поддержки будущих педагогов.
 
Напомним, с этого года претенденты на знак "Алтын белгі"  будут сдавать выпускные экзамены только в стенах родных школ. В этом году студентам колледжей повысят стипендию на 50%, с доведением до 100% в следующем году. Еще одним достижением стало то, что в рамках дуального обучения при прохождении практики студентам колледжей засчитывается трудовой стаж.
 
Отметим, в двух колледжах Казалинского района обучается 900 студентов. Из 800 выпускников школ 56 претендуют на знак "Алтын белгі".

 

 

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Сегодня, 17:55
506
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