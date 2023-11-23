Решение социальных вопросов держат на контроле в области Абай

Региональная программа повышения доходов населения до 2030 года принята в области Абай. Об этом аким региона сообщил на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, передаёт BaigeNews.kz.

С начала года адресную социальную помощь получили 4 651 семей, из которых 1 847 являются многодетными.

Также начата работа по микрокредитованию молодёжи под 2,5 процента для предпринимательских инициатив. Предоставлено 211 микрокредитов, выплачено 207 микрокредитов.

Открыт первый в стране реабилитационный центр для лиц с инвалидностью на 150 мест. В области проживает порядка 24 481 инвалидов, из них 2 905 – дети. Для увеличения реабилитационных мероприятий и дальнейшей адаптации, повышения качества жизни планируется строительство двух центров специального социального обслуживания детей в городах Семей и Аягоз по 150 мест.

Для решения жилищных вопросов социально-уязвимых слоёв населения из бюджета выделено 865 миллионов тенге на выплату 50-процентной компенсации за аренду жилья из индивидуального жилищного фонда.

Кроме того, в этом году в области Абай ведётся строительство 68 многоквартирных и индивидуальных жилых домов общей площадью 480 тысяч кв.м, из них планируется ввод 343,1 тысячи кв.м., тем самым жильём будет обеспечено 2 443 семей. До 2026 года запланирован ввод ещё 148 многоэтажных жилых домов, что позволит 6 800 семьям приобрести собственное жильё.

С начала года сдано 233,8 тысячи кв.м. жилой площади. В очереди на получение жилья в регионе состоят более 19 тысяч человек, в том числе 2 442 человека из категории многодетных семей.