Репортаж с аварийной ТЭЦ в Петропавловске. Успеют ли починить?

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Разбор обрушившейся первой дымовой трубы ещё продолжается. Демонтаж планировали завершить до конца августа.

Петропавловская ТЭЦ-2 — основной источник тепловой и электрической энергии Северо-Казахстанской области. Введена в эксплуатацию в 1961 году. Обрушившаяся в марте этого года дымовая труба стояла со дня основания станции. Впрочем, проводимые до происшествия обследования серьёзных повреждений не выявили.

В июле специальная комиссия Министерства энергетики назвала официальные причины обрушения. Среди них — дефекты проектирования и бетонирования, допущенные на стадии возведения конструкции.

"Поражает то, что причина первоочередная — ошибки в проектировании. 60 лет работает ТЭЦ. Сколько было всяких экспертиз. Ни одна эту причину не называла. Ну, просто отвлечь внимание… может быть так", — считает эксперт в сфере энергетики Евгений Лебедько.

Новый генеральный директор АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" Олег Перфилов отказался давать оценку заключению комиссии. Но заявил, что несмотря на продолжающийся демонтаж первой дымовой трубы, подготовка к отопительному сезону идёт по плану.

"Строятся новые газоходы для переключения котлов, которые были завязаны на первой дымовой трубе, чтобы все 11 котлов ТЭЦ-2 к зиме были готовы. Поскольку в прошлом году было четыре случая понижения температуры на день-два и более, я гарантирую, что такого не будет. Будет тепло, в соответствии с температурным графиком", — заявил Олег Перфилов.

Впрочем, у эксперта в сфере энергетики Евгения Лебедько другое мнение. По его словам, на ТЭЦ-2 нет ни одного котла, который бы работал 100 процентов на отопление города.

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