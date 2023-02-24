Репчатый лук и капуста продолжают дорожать в Казахстане

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С 14 по 21 февраля цены на социально значимые продовольственные товары повысились на 0,3 процента, в годовом выражении – на 23,7 процента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Так, ощутимо выросли цены на белокочанную капусту (3,4 процента) и лук (2,3 процента). К слову, почти за два месяца лук подорожал сразу на 50,1 процента.

Кроме этого, за неделю подорожал рис - на 1,5 процента.

Некоторые продукты, напротив, подешевели. Цена на яйца снизилась на 0,1 процента, на подсолнечное масло - на 0,4 процента, на гречневую крупу - на 1,7 процента.

Вот так выглядят средние цены на продовольственные товары в стране:

рис - 376 тенге

масло подсолнечное - 903 тенге

картофель - 158 тенге за килограмм

лук - 185 тенге за килограмм

капуста белокочанная - 115 тенге за килограмм

сахар - 458 тенге

Напомним, в перечень социально-значимых продовольственных товаров входит 19 наименований. Мониторинг цен проводится еженедельно. Сбор информации об изменении цен осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице.