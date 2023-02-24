open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 11:09
228
Сегодня, 11:09
228
Фото: pixabay.com

Репчатый лук и капуста продолжают дорожать в Казахстане

С 14 по 21 февраля цены на социально значимые продовольственные товары повысились на 0,3 процента, в годовом выражении – на 23,7 процента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Так, ощутимо выросли цены на белокочанную капусту (3,4 процента) и лук (2,3 процента). К слову, почти за два месяца лук подорожал сразу на 50,1 процента.

Кроме этого, за неделю подорожал рис - на 1,5 процента. 

Некоторые продукты, напротив, подешевели. Цена на яйца снизилась на 0,1 процента, на подсолнечное масло - на 0,4 процента, на гречневую крупу - на 1,7 процента.

Вот так выглядят средние цены на продовольственные товары в стране:

  • рис - 376 тенге
  • масло подсолнечное - 903 тенге
  • картофель - 158 тенге за килограмм
  • лук - 185 тенге за килограмм
  • капуста белокочанная - 115 тенге за килограмм
  • сахар - 458 тенге

Напомним, в перечень социально-значимых продовольственных товаров входит 19 наименований. Мониторинг цен проводится еженедельно. Сбор информации об изменении цен осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#продукты #цены #рост
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:09
228
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх