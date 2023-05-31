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Ремонт дорог, освещение и транспорт - аким Жамбылской области обсудил проблемы региона с жителями
Нуржан Нуржигитов: Ежегодно количество автобусов будет увеличиваться
Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов провёл встречу с жителями 4-го территориального округа Тараза. В мероприятии, прошедшем в школе №22, также приняли участие представители правоохранительных органов, передаёт BaigeNews.kz.
Отвечая на вопросы жителей, аким области подчеркнул, что все проблемы решаются в рамках трёхлетнего Плана развития областного центра.
"Особое внимание будет уделяться насущным социальным и другим вопросам. Работы выполняются поэтапно, исходя из возможностей бюджета", - сказал он.
В 4-й территориальный округ входят пять массивов (Барысхан, Тектурмас, Карасай, Сахарный завод, Кирпичный завод), насчитывается 67 улиц. В 26 многоквартирных и 5 340 частных домах проживает 29 151 человек.
В 2022 году в территориальном округе реализовано четыре проекта по среднему ремонту дорог (общая протяженность 15,5 км), в этом году планируют осуществить пять проектов (18,46 км). На текущий ремонт улиц в районе Сахзавода выделено 300 миллионов тенге (в 2022 году – 100 миллионов тенге).
На очистку каналов, арыков в районе Сахзавода, Кирпичного завода, массива Тектурмас выделено 10 миллионов тенге. Подрядчиком - ТОО "АсылСтрой-23" - ведутся соответствующие работы.
В рамках весеннего двухмесячника в территориальном округе высажено 300 саженцев.
В этом году на освещение 68 улиц Тараза выделено 500,3 миллиона тенге, в том числе, в округе №4 – улицы Акжол, Гончарова, Шмидта, Старикова, Байкоразова, Хмелевского, Навои, 2-й и 3-й переулки улицы Заводская, 1-й переулок улицы Цветочная, переулки (1,2,3,4,5,6,7,8,9) улицы Строительная, 4-й переулок улицы Уалиханова. Работы будут завершены в июле.
В прошлом году доступ к централизованному водоснабжению получили массивы Тектурмас, Карасай. В этом году работу по обеспечению водоснабжения в три этапа планируется провести в массиве Барысхан.
В 2022 году состоялся запуск двух новых маршрутов общественного транспорта: №9 и 10. На днях новые автобусы вышли на маршрут №9 с частотой следования 10 минут.
"Количество автобусов ежегодно будет увеличиваться. Принято решение выделить деньги на субсидирование автобусных перевозок. На эти цели в прошлом году выделено более одного миллиарда тенге, в этом году - более двух миллиардов", - сказал аким области.
Жители поблагодарили руководство региона за принимаемые меры.
После встречи Нуржан Нуржигитов провёл приём граждан по личным вопросам.
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