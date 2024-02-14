Ремонт дамб за 2,2 млрд тенге в Павлодарской области хотели доверить фирмам без опыта

По информации прокуратуры Павлодарской области, тендер на строительство дамб мог достаться подрядчикам, не имеющим каких-либо навыков в этой работе. В итоге надзорный орган добился того, чтобы конкурс отменили, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

В ведомстве рассказали, что госзакупки объявило профильное управление Павлодарской области. В планах у чиновников было направить 1 миллиард тенге не реконструкцию дамбы в селе Жанатылек. Такую же работу должны были сделать и в селе имени Каныша Сатпаева, стоимость проекта 1 миллиард 200 миллионов тенге.

Проверяя документацию прокуроры наткнулись на квалификационные требования. Оказалось, что допуск к планируемой реконструкции есть у фирм без государственной лицензии, а также не имеющих для этого опыта и достаточных знаний. Как результат прокуроры не дожидаясь подведения итогов отменили государственные закупки, а допустивших ошибку привлекли к ответственности.

К слову, надзорники отметили, что с начала 2024 года по их инициативе были отменены 25 госзакупок, на общую сумму 4 миллиарда 400 миллионов тенге.

В качестве примера в прокуратуре привели ситуацию с детскими площадками, которые хотели установить в двух селах района Аккулы, стоимостью 25 миллионов тенге. Отмечается, что на абсолютно одинаковые малые игровые формы ценовые предложения выставили разные, причем одна стоила дороже другой на 50 процентов.

Стоит отметить, ежегодно несколько сел Баянаульского района оказываются под угрозой подтопления в период таяния снега. По данным ДЧС, на данный момент промерзание грунта уже 5 процентов больше, чем годом ранее, а также обильное количество осадков. Ранее МЧС РК уже публиковали информацию о факте смыва участка дороги в Павлодарской области, которую в итоге пришлось перекрыть до потепления.