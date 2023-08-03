Реконструкция моста через реку Есентай будут высажены 600 деревьев

После реконструкции моста через реку Есентай по проспекту аль-Фараби будут высажены более 600 деревьев, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно материалам инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений, всего на территории реконструкции моста под вырубку попадает 101 дерево, при этом путем внесения корректировок в конструкцию велосипедных дорожек, тротуаров и пандусов для маломобильных групп населения из 101 дерева удастся сохранить 28 и пересадить 10 деревьев (из которых три уже пересажены).

По остальным деревьям в зоне вырубки проведено обследование совместно с сотрудниками Управления экологии и окружающей среды города Алматы, жителями близлежащих жилых домов, экологами Института защиты и карантина растений, а также активистами. Среди них Салтанат Ташимова, Омар Нурхайдаров и др. Так, пересадка деревьев перестойных поколений, достигших возраста спелости, по мнению экспертов, не является целесообразной.

В свою очередь, временная пересадка саженцев будет осуществлена на территории питомника для адаптации с последующей высадкой в осенний период. До конца года взамен вырубленных деревьев будет произведена компенсационная посадка саженцев в десятикратном размере.

По словам руководителя отдела мониторинга и Управления зеленым фондом УЭиОС Нурлана Кутыбаев, после завершения реконструкции временно пересаженные зеленые насаждения обратно будут высажены вдоль набережной.

"Если мы их здесь оставим, то есть вероятность того, что они не приживутся. Помимо этого до конца года взамен вырубленных деревьев будет произведена компенсационная посадка саженцев в десятикратном размере. При этом с учетом Правил защиты зеленых насаждений будут высажены саженцы-крупномеры с комом высотой не менее четырёх метров", - сообщил Нурлан Кутыбаев.

Напомним, что перед началом работ по реконструкции моста через Есентай было проведено тщательное обследование, которое выявило, что данный мост является аварийным.