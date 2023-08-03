Реконструкция моста через реку Есентай будут высажены 600 деревьев
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После реконструкции моста через реку Есентай по проспекту аль-Фараби будут высажены более 600 деревьев, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно материалам инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений, всего на территории реконструкции моста под вырубку попадает 101 дерево, при этом путем внесения корректировок в конструкцию велосипедных дорожек, тротуаров и пандусов для маломобильных групп населения из 101 дерева удастся сохранить 28 и пересадить 10 деревьев (из которых три уже пересажены).
По остальным деревьям в зоне вырубки проведено обследование совместно с сотрудниками Управления экологии и окружающей среды города Алматы, жителями близлежащих жилых домов, экологами Института защиты и карантина растений, а также активистами. Среди них Салтанат Ташимова, Омар Нурхайдаров и др. Так, пересадка деревьев перестойных поколений, достигших возраста спелости, по мнению экспертов, не является целесообразной.
В свою очередь, временная пересадка саженцев будет осуществлена на территории питомника для адаптации с последующей высадкой в осенний период. До конца года взамен вырубленных деревьев будет произведена компенсационная посадка саженцев в десятикратном размере.
По словам руководителя отдела мониторинга и Управления зеленым фондом УЭиОС Нурлана Кутыбаев, после завершения реконструкции временно пересаженные зеленые насаждения обратно будут высажены вдоль набережной.
"Если мы их здесь оставим, то есть вероятность того, что они не приживутся. Помимо этого до конца года взамен вырубленных деревьев будет произведена компенсационная посадка саженцев в десятикратном размере. При этом с учетом Правил защиты зеленых насаждений будут высажены саженцы-крупномеры с комом высотой не менее четырёх метров", - сообщил Нурлан Кутыбаев.
Напомним, что перед началом работ по реконструкции моста через Есентай было проведено тщательное обследование, которое выявило, что данный мост является аварийным.
"Крайние плиты пролетных строений имеют критические дефекты в виде сколов бетона ребра с уменьшением рабочих сечений в опорной зоне, также разрушение защитного слоя бетона с оголением напрягаемой арматуры, что относится к категории опасных, так как значительно снижают грузоподъемность пролетного строения. Поэтому начаты работы по реконструкции моста. Всего запланирован демонтаж и монтаж плит пролетного строения в количестве 96 штук. Также проектом предусмотрено два велопешеходных моста с северной и южной стороны для безопасности пешеходов. Нормативная продолжительность строительства составляет девять месяцев, но работы ведутся с опережением графика производства работ, в две смены. В связи с этим реконструкцию моста планируется завершить до начала учебного года, обустройство велопешеходных мостов – до середины октября. Завершение работ по благоустройству прилегающей территории запланировано на февраль 2024 года", - отметил руководитель отдела развития дорожной инфраструктуры Управления городской мобильности Алматы Айдос Желдикбаев.
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