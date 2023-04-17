Река вышла из берегов в Петропавловске и затопила трассу и дачи

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В Петропавловске река Есиль вышла из берегов. Затопленными оказались десятки дач и участок трассы международного значения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар24".

Подтопило трассу "Челябинск – Новосибирск". Высота перелива около 35 сантиметров. Движение транспорта на этом участке пришлось ограничить.

Местные жители отмечают, что во время паводка эта часть Петропавловска практически всегда первой принимает удар стихии.

"На данных дачах постоянно проживающих людей нет. По всем имеющимся в городе дачным массивам проведены обходы, с жителями проведены беседы, розданы памятки. Угроза жилым домам отсутствует", - сообщил начальник Управления по ЧС Петропавловска Назымбек Елемесов.

Как сообщили в областном филиале "Казгидромета", с начала паводка уровень воды в реке Есиль на территории Петропавловска поднялся почти на 7,5 метра.