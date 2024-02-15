  • 15 Февраля, 20:48
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Река Иртыш вышла из берегов в области Абай

Сегодня, 20:37
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 20:37
Сегодня, 20:37
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Фото: МЧС РК

Иртыш вышел из берегов в районе посёлка Восход области Абай. Подтоплены 10 построек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС. 

"В результате шугохода на реке образовался зажор и произошёл розлив. Создалась угроза подтопления 10 надворных построек по улице Заливная, жилые дома не подтоплены. С жителями посёлка проведена разъяснительная работа. На случай ухудшения обстановки подготовлены места для временного размещения населения", - сообщили в МЧС РК.

Сотрудниками УЧС Семея и ГУ "Казселезащита" проводится мониторинг реки Иртыш. Уровень воды составляет 301 сантиметр.

 

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