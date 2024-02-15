Река Иртыш вышла из берегов в области Абай

Иртыш вышел из берегов в районе посёлка Восход области Абай. Подтоплены 10 построек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

"В результате шугохода на реке образовался зажор и произошёл розлив. Создалась угроза подтопления 10 надворных построек по улице Заливная, жилые дома не подтоплены. С жителями посёлка проведена разъяснительная работа. На случай ухудшения обстановки подготовлены места для временного размещения населения", - сообщили в МЧС РК.