Река Иртыш вышла из берегов в области Абай
Сегодня, 20:37
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Сегодня, 20:37Сегодня, 20:37
46Фото: МЧС РК
Иртыш вышел из берегов в районе посёлка Восход области Абай. Подтоплены 10 построек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.
"В результате шугохода на реке образовался зажор и произошёл розлив. Создалась угроза подтопления 10 надворных построек по улице Заливная, жилые дома не подтоплены. С жителями посёлка проведена разъяснительная работа. На случай ухудшения обстановки подготовлены места для временного размещения населения", - сообщили в МЧС РК.
Сотрудниками УЧС Семея и ГУ "Казселезащита" проводится мониторинг реки Иртыш. Уровень воды составляет 301 сантиметр.
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