Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане

Фото: iclimat.kz

В Казахстане регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным. Соответствующий приказ подписал министр энергетики страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "Юрист "ПАРАГРАФ".

Ранее предельная стоимость на заправках устанавливалась на полгода и продлевалась по мере надобности. С вводом

Сам перечень нефтепродуктов, на которые устанавливается государственное регулирование цен остался без изменений.

Не изменились и цены на бензин и дизтопливо, установленные ранее, сейчас они составляют 89 тенге за литр бензина марки Аи-80.

Бензин марки Аи-92 и Аи-93:

в Костанайской, Северо-Казахстанской областях — 187 тенге за литр;

в городах Астана, Алматы, Шымкент, в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Мангистауской областях, а также в областях Абай, Жетісу, Ұлытау — 182 тенге за литр.

Дизтопливо в объёме 100 литров в день можно приобрести за 230-260 тенге при предъявлении казахстанского водительского удостоверения.

Для грузовых, специальных, специализированных автомобилей и автобусов лимит в сутки составляет 300 литров по цене 230-260 тенге в зависимости от региона. Чтобы заправиться по этой цене нужно предъявить свидетельство о регистрации транспорта в РК.

Остальным категориям лиц, а также свыше указанных лимитов дизтопливо будет отпускаться по 450 тенге за литр.