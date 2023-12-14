Регламент о безопасности алкогольной продукции начнёт действовать с 1 июля 2024 года

На заседании Совета ЕЭК, прошедшем в режиме онлайн, Казахстан не поддержал очередной перенос даты вступления в действие технического регламента "О безопасности алкогольной продукции" на 1 января 2025 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

Регламент "О безопасности алкогольной продукции" был разработан и принят ещё в 2018 году, но сроки его ввода в действие неоднократно переносились на 2022 и 2024 годы по разным причинам.

Учитывая, что в стране ежегодно регистрируется более 11 тысяч случаев отравления суррогатным алкоголем, а на рынке обращается более 5% алкогольной продукции, несоответствующей показателям безопасности и качества, казахстанские эксперты настояли на сокращении срока переноса ввода в действие регламента с 2025 года на 1 июля 2024 года.

В течение шести месяцев будут проведены все процедуры внутригосударственного согласования и решены вопросы регулирования пивоваренной и винодельческой продукции.

Также на заседании Совета ЕЭК утверждён перечень товаров и условий, при которых грузы не будут отслеживаться с помощью навигационных пломб во время таможенного транзита. Принятая мера – временная и касается только отдельных случаев.

Были одобрены изменения в порядок проведения карантинного фитосанитарного контроля на таможенной территории ЕАЭС. Доработанный проект предусматривает осуществление фитосанитарного контроля с применением системы управления риском с учетом интегрального индекса, который будет основан на характере распространения карантинного объекта в стране происхождения подкарантинной продукции.

Также изменения устанавливают ряд конкретных случаев, когда подкарантинная продукция подлежит возврату, обеззараживанию или уничтожению за счёт её собственника. Кроме того, из документа исключено одно обстоятельство, при котором фитосанитарный сертификат признавался недействительным. Таким образом, изменения позволят сократить время проведения первичного карантинного фитосанитарного контроля, внедрить единообразный подход должностных лиц уполномоченных госорганов при принятии решений в отношении партий подкарантинной продукции.

Решением Совета были утверждены Правила регулирования обращения дезинфицирующих, дезинсекционных и дезакаризационных средств ветеринарного назначения на таможенной территории ЕАЭС.