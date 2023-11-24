Регистрацию пассажиров по биометрической идентификации внедряют в аэропорту Астаны

В аэропорту Астаны в тестовом режиме внедрят регистрацию пассажиров по биометрической идентификации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство транспорта РК.

Программа регистрации пассажиров по биометрической идентификации будет запущена в тестовом режиме 27-30 ноября.

Перспективы внедрения новых систем для саморегистрации и сдачи багажа обсудили на совещании по вопросам повышения уровня цифровизации в аэропорту.

Участники встречи обсудили внедрение возможности биометрической идентификации, с помощью которой пассажиры смогут совершать все необходимые операции при регистрации на рейс, самостоятельно заполнять и распечатывать документы, полноценно пользоваться электронной версией паспорта.