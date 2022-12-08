Регистрация без SIM-карты теперь доступна в Telegram

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Теперь аккаунт в мессенджере Telegram можно зарегистрировать без SIM-карты, воспользовавшись анонимными номерами на базе блокчейна, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой канал Telegram Info.

Заплатив за виртуальный номер один раз, пользователь будет владеть им, пока не продаст его на аукционе. Покупка одного случайного номера, начинающегося с кода +888, обойдётся пользователю в 9 TON (чуть более 1000 рублей по текущему курсу).

Для привязки анонимного номера к аккаунту вам потребуется актуальная версия Telegram (для Android, iOS и macOS — 9.2 и новее, а для Desktop — 4.4 и новее).

Приобрести такие номера можно на платформе Fragment.