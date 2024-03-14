Регистрация авто в Казахстане: АФМ выявил четыре мошеннические схемы

С августа 2023 года АФМ зарегистрировано 23 уголовных дела, по которым проходит почти 3 тысячи транспортных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.

Во всех СпецЦОН страны начаты широкомасштабные проверки законности постановки на учет тягачей, автобусов и другого транспорта с целью правильности уплаты сборов.

"В рамках превентивной работы по инициативе АФМ состоялась рабочая встреча представителей Агентства по финансовому мониторингу, Министерства цифрового развития и НАО "Правительство для граждан". Стороны обсудили меры по предотвращению участившихся случаев незаконной постановки на учет грузовых авто и автобусов.



В ходе встречи было отмечено, что на сегодняшний день установлено 4 основных схемы, которые использовались мошенниками", - говорится в сообщении.

Заместитель Председателя АФМ Кайрат Бижанов отметил, что такие встречи проводятся для того, чтобы выработать совместные механизмы противодействия подобным нарушениям в будущем.

"Так как только мерами уголовной ответственности проблему не решить. Необходимо услышать все заинтересованные стороны для недопущения таких случаев впредь. Наша основная задача – принятие превентивных мер", - сказал Бижанов.

Вице-министр цифровизации Аскар Жанбакин в свою очередь сообщил, что проведена полная интеграция информсистем, что позволяет при вводе VIN автоматически подтягивать все данные об авто и производить расчет подлежащих к уплате сборов и платежей. Обновление системы полностью исключает ввод в "ручную" данных об авто работниками ЦОН.



В частности, отмечается что с августа 2023 года АФМ уже зарегистрировано 23 уголовных дела, по которым проходит почти 3 тысячи транспортных средств. Ущерб государству составил свыше 14 млрд тенге.